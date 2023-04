Totti show al concerto di Ramazzotti: cori per lui e frecciata ai laziali

Il derby a Roma non finisce mai, non è solo un modo di dire, ma è quello che realmente accade nella Capitale, che ci si trovi a Trastevere o al concerto di Eros Ramazzotti. Il cantante infatti nella serata di ieri è salito sul palco per la tappa romana del "Battito Infinito World Tour" e tra gli ospiti erano presenti anche Francesco Totti insieme alla sua dolce metà Noemi Bocchi e ai figli Cristian e Chanel.