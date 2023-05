Totti, festa romanista per il compleanno del figlio di Noemi. E spunta...Dybala

Noemi Bocchi, festa romanista per il figlio

Noemi ha scelto un allestimento tutto giallorosso e romanista per il figlio, con tanto di torta con Dybala disegnato sopra. In attesa che Francesco e Paulo si vedano per andare a cena, l'attaccante della Roma è stato protagonista della festa del figlio di Noemi, innamorato di lui come tanti romanisti, piccoli e grandi.