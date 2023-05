Totti e Noemi, cosa fanno la domenica: tintarella sul balcone e non solo

Procede a gonfie vele la love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. A un anno dalla separazione dell'ex calciatore dall'ormai ex moglie Ilary Blasi, la relazione tra i due è più forte e solida che mai. La coppia, che dallo scorso autunno convive in un attico a Roma nord, è stata beccata dai paparazzi di Chi mentre prende il sole sul balcone, con tanto di piedi appoggiati alla ringhiera. Uno accanto all'altra, per una domenica "normale" all'insegna della tintarella e dell'intimità. Totti e Noemi sono stati successivamente fotografati mentre, in sella ad uno scooter, si dirigono verso il supermercato più vicino per fare la spesa.