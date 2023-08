Totti e Noemi in Sudafrica: quanto costa una notte nel resort da sogno

Vacanza in Sudafrica per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia si è concessa qualche giorno di relax senza figli al seguito dopo il lungo viaggio negli Stati Uniti. L'ex calciatore e la compagna si sono divertiti tra safari, carte e romantiche cene. Tutto documentato sui social network, dove ormai Totti e Noemi non si nascondono più, anzi appaiono più felici e innamorati che mai. I due hanno scelto di alloggiare in un esclusivo resort della zona: il Mhondoro Safari Lodge & Villa.

Il resort di Totti e Noemi in Sudafrica Il Mhondoro Safari Lodge & Villa è un lussuoso lodge e villa safari privato a cinque stelle situato all'interno della Welgevonden Game Reserve, a circa due ore di volo da Johannesburg. Il resort è adatto alle famiglie, ma è privato ed esclusivo, consentendo così agli ospiti di rilassarsi ed esplorare l'abbondante fauna selvatica durante i safari guidati. All'interno della struttura è presente una Spa and Wellness Massage Suite dove un team di estetiste esperte offre trattamenti per rilassarsi. Ci sono anche: una palestra, una piscina riscaldata, la sauna, il bar e aree lounge a disposizione di tutti gli ospiti per tutto il giorno.

Quanto costa il Mhondoro Safari Lodge & Villa In virtù dei servizi che offre il Mhondoro Safari Lodge & Villa è indubbiamente un resort di lusso. Per alloggiare nella suite più costosa, bisogna sborsare 800 euro a notte. Altre camere sono invece disponibili per 400 euro a notte. Le tariffe includono alloggio, pulizia giornaliera, tutti i pasti, tè e caffè, succhi di frutta, birre di marca locali e vini della casa selezionati a mano. In più due attività safari al giorno, inclusi quelli in veicoli scoperti o quelli a piedi con guida Mhondoro.

