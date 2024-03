Totti, chiesti cinque anni per l'ex marito di Noemi Bocchi: il motivo

La Procura di Roma ha chiesto cinque anni e sei mesi di reclusione per Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi attuale compagna di Francesco Totti. L'accusa è quella di maltrattamenti e mancato mantenimento dopo la separazione. L'indagine si sta svolgendo a porte chiuse, come richiesto dai legali della Bocchi, per garantire la riservatezza dei testimoni e delle audizioni.