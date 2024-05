Il figlio di Noemi segna e vince con la maglia numero 10: dedica a Totti

ROMA - Un gol con la maglia numero 10 e poi il bacio alla coppa. Scene ordinarie a fine stagione, ai massimi livelli, ma anche nei campionati del settore giovanile. La mamma del giovane calciatore in questo caso non è una qualsiasi. Si tratta di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, che ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram le gesta del figlio Tommaso, che si è messo in mostra con lo stesso numero di maglia dell'ex capitano della Roma. La dedica è stata speciale sui social in occasione del secondo Memorial Enzo Totti, torneo alla memoria del padre di Francesco, che si è chiuso proprio ieri con la grande prestazione del piccolo Tommaso, che ha fatto un gol spettacolare ed è stato premiato.