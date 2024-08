Totti e la canzone dell’addio al calcio, Noemi: “Ora non piangere”

ROMA - Non c’è vacanza senza musica, e questo lo sa bene Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, che sta trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia di Noemi Bocchi. Un chitarrista presente nel locale ha iniziato a suonare “Solo”, un classico di Claudio Baglioni. Il brano, che chiude il documentario sull’ex capitano giallorosso, ha creato un’atmosfera magica intorno al tavolo della coppia. Il tutto ripreso da Noemi in una diretta: “No, non piangere, ti prego. Non ci rimanere male. Questa è la tua canzone, sì è la tua”. Totti, emozionato, non dice nulla. La musica, in questo caso, si è rivelata ancora una volta un potente strumento per creare ricordi e rafforzare legami.