Totti e gli auguri di compleanno a Noemi: la canzone nasconde un importante segreto

Tanti auguri Noemi Bocchi! Il 31 agosto la compagna di Francesco Totti compie 36 anni e non sono mancati gli auguri social del Capitano, sempre più innamorato dopo l'addio a Ilary Blasi. A tre anni dal primo incontro la storia d'amore tra i due procede a gonfie vele e l'ex calciatore non ha perso occasione per ribadire tutto il proprio amore nei confronti della sensuale flower designer. Su Instagram Totti ha condiviso tre foto inedite di Noemi. Due insieme e una in cui la Bocchi si diverte tra le onde. Significativa una delle canzoni scelte dall'ex attaccante.

Totti e gli auguri di buon compleanno a Noemi Bocchi

Francesco Totti ha condiviso una foto che lo ritrae al mare con Noemi Bocchi. In sottofondo Vasco Rossi e la sua hit Come nelle favole. "Quello che potremmo fare io e te, Senza pensare a niente, Senza pensare sempre, Non si può neanche immaginare", è la strofa condivisa da Totti. Chi ben conosce il testo del brano sa però che un'altra strofa molto celebre è: "Io e te, io e te. A crescere bambini, avere dei vicini". Un riferimento nascosto che rimarca la voglia di stare insieme, di condividere la quotidianità e tanti progetti in comune (come l'acquisto di una casa all'estero). Totti e Noemi convivono già e sono intenzionati ad allargare la famiglia con un bebè tutto loro. Il quarto figlio per Francesco, il terzo per la Bocchi.