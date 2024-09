Totti, la figlia Isabel scrive una lettera a Noemi per il suo compleanno

Noemi Bocchi ha compiuto 36 anni e per l'occasione ha ricevuto una lettera speciale da parte di Isabel Totti, la terzogenita di Francesco e Ilary Blasi. La flower designer ha mostrato il contenuto della missiva su Instagram. "Tanti auguri! Noemi ti voglio tanto bene, ma ti voglio dire una cosa importante! - ha scritto la bambina di 8 anni - Ti ricordi tutti i nostri viaggi in crociera oppure Los Angeles? Sono stati molto belli, vero?". Noemi ha condiviso il toccante gesto su Instagram usando come sottofondo Senza parole, popolare hit di Vasco Rossi. La Bocchi non si aspettava proprio una sorpresa del genere da parte di Isabel.