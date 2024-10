Totti e Noemi, sguardi innamorati all'EA7 World Legends Padel Tour: i dettagli

Uno accanto all'altro, mentre sorseggiano un buon bicchiere di vino. Sguardi intensi, profondi e sorrisi. Rilassati e complici. Così sono apparsi Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena in un ristorante a Miami, dove sono volati con alcuni amici e conoscenti per l'EA7 World Legends Padel Tour. I due sono apparsi in perfetta armonia, come ci hanno abituato negli ultimi due anni. Una coppia unita e solida, in barba alle malelingue e agli haters.