Grande emozione ieri sera al PalaLottomatica, a Roma, per il concerto di Renato Zero. Sulle note di "Amico" il cantautore è sceso in platea e ha fatto alzare Totti, seduto con la compagna Noemi Bocchi. Un po' imbarazzato, Totti si è avvicinato a Renato e tra i due c'è stato un lungo abbraccio diventato virale che ha fatto impazzire tutto il palazzetto romano.