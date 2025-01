Noemi Bocchi, frecciata social a Ilary Blasi? "Cara donna..."

Messaggio criptico sui social di Noemi Bocchi , la fidanzata di Francesco Totti , pubblicato tramite una storia su Instagram. Le parole arrivano pochi giorni dopo l'ennesima frecciatina di Ilary Blasi nei confronti dell'ex marito, dedicate proprio ad una non specificata " donna ". Sorge, dunque, il dubbio che siano rivolte proprio all'ex moglie di Totti.

Noemi sui social: "Cara donna..."

Questo il messaggio apparso sul profilo ufficiale di Noemi Bocchi:"Cara donna, Quella felicità che provi a gridare..non si chiama felicità ma TRISTEZZA! La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge..non ti lascia il tempo di pensare male...di parlare male..di dar fastidio ad altri..ti PRENDE e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono..in un mondo dove gli altri sono solo colori diprimavera..lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore ed il treno di quella felicità vera arriverà anche per te..non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna.Deponi le armi prova a rilassarti..prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna".