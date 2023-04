Belen e il giallo del post Instagram: cambiamenti in arrivo

Belen, mistero sui social

"Luna piena Luna innamorata Luna in attesa Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi", ha scritto su Instagram postando i vari cicli lunari. In tantissimi si sono scatenati per svelare questo mistero: si parla di una possibile gravidanza, di un periodo non felice per la show girl o addirittura una nuova crisi con Stefano De Martino.