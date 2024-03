Il vedo e non vedo sexy di Elisabetta Canalis manda in delirio i fan

Canalis, nude look su Instagram: follower scatenati

Nel suo ultimo post, con didascalia "Day/Night", la Canalis ha postato alcune foto delle sue giornate. Tra queste a stupire i suoi fan ce ne è una in ascensore, con un nude look che ha scatenato i commenti. La showgirl, con un abito trasparente e senza reggiseno, ha creato un vedo-non vedo hot che è stato sottolineato nei commenti dagli utenti: "C'è chi ha zoommato e chi mente", recita uno di quelli con più like.