"Alice Campello in lacrime per strada a Madrid, forse era al telefono con Morata"

MADRID (SPAGNA) - La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello , annunciata dagli stessi protagonisti via social nei giorni scorsi, ha scioccato tutti i loro fan e non si placano i gossip sull'ormai ex coppia, tanto in Italia quanto in Spagna.

Morata infortunato dopo la separazione e il primo gol con il Milan

E mentre a Milano l'attaccante si è fermato per un infortunio muscolare dopo aver segnato sabato (17 agosto) al debutto ufficiale con la maglia rossobera nel 2-2 conquistato in rimonta dalla squadra di Fonseca contro il Toro alla prima giornata di Serie A, la madre dei suoi quattro figli è stata avvistata in lacrime domenica (18 agosto) mentre parlava al telefono in una strada di Madrid (dove ha preferito restare piuttosto che tornare in Italia). A rivelarlo è il giornalista Javier de Hoyos di 'D Corazón', programma in onda sull'emittente 'La 1', che nei giorni scorsi ha anche avuto un colloquio con Morata raccogliendone lo sfogo.

Dalla Spagna: "Alice Campello in lacrime in una strada di Madrid"

"È scoppiata a piangere un mezzo alla strada davanti a tutti e tutti l'hanno potuta vedere - spiega ora lo stesso giornalista -. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere". Secondo quanto riporta l'edizione online di 'As' la telefonata si sarebbe chiusa con Alice che "piangeva ripetendo senza smettere il nome 'Alvaro' anche se nonostante ciò non si può sapere se in linea ci fosse il padre dei suoi figli".