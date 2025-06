Belen su Diletta Leotta, Elodie e Chiara Ferragni: "Con il proprio corpo ci sono prezzi da pagare..."

Belen: "Ho vissuto momenti duri, la depressione è una malattia"

"La mia estate sarà quella di una mamma con due figli - le prime parole della showgirl - che, finalmente, torna a fare una vacanza al mare. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute. Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, “il lavoro nobilita l’uomo” e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato. La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici. Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima".