"Fedez e Chiara Ferragni, è crisi nera: lui ha chiesto ospitalità agli amici"

Continua la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni . Dalla finale di Sanremo 2023 i due non si sono mostrati più insieme. La coppia sta vivendo un momento piuttosto complicato. Qualcuno ha ipotizzato una presunta messinscena per attirare ancora di più l'attenzione sui Ferragnez ma stando alle ultime indiscrezioni i due avrebbero litigato pesantemente. E per ora pare che non siano ancora riusciti a trovare una soluzione. Secondo un gossip riportato da Vanity Fair il cantante avrebbe addirittura chiesto ad alcuni amici ospitalità pur di non restare a casa con la moglie.

"Lui avrebbe cercato ospitalità da amici, nel tentativo di raffreddare la rabbia di lei . Ma il piano sarebbe andato a vuoto. Motivo: nessuno, nella cerchia di amicizie di Fedez, vorrebbe essere coinvolto nell'affaire mediatico-sentimentale della coppia più potente di Instagram. Risultato: lui dorme sul divano, nell'attico di City Life, a Milano, in attesa di un chiarimento", ha spifferato la rivista. I motivi di questa crisi sono avvolte nel mistero: sembra che non c'entri solo il bacio che Fedez si è scambiato con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston.

Chiara Ferragni alla Fashion Week da sola

Fino ad oggi nessuna smentita da parte dei Ferragnez: segno che la crisi c'è ed è più che mai reale. Dopo il Festival di Sanremo Chiara Ferragni ha praticamente espulso Fedez dai suoi social: l'imprenditrice digitale racconta le sue giornate come se lui non esistesse più. In questi giorni si è presentata alle sfilate milanesi da sola e non con il marito come accaduto in passato. Dal canto suo Federico Lucia ha scelto la strada del silenzio: la sua presenza su Instagram è ridotta al minimo. Qualche sponsorizzazione e l'attacco a Mario Giordano, che avrebbre insinuato dubbi sull'orientamento sessuale del rapper nel suo programma Fuori dal coro.