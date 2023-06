Fedez e Chiara Ferragni, come sono fuori dai social: il racconto dei paparazzi

Qualche giorno di vacanza in Versilia per Fedez e Chiara Ferragni. Approffitando della prima tappa del Chiara Ferragni Summer Tour - un evento di promozione del suo brand di moda che andrà in giro per l'Italia per tutta l'estate - l'imprenditrice digitale si è concessa un po' di relax con il marito e i figli Leone e Vittoria. Il settimanale Chi è riuscito a pizzicare la coppia in un momento di normale quotidianità, lontana da smartphone e social network.