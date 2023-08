"Chiara Ferragni, dov'è Fedez?": l'influencer spiega cosa è successo a Ibiza

Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme. Le ultime foto dell'imprenditrice digitale hanno allarmato i fan ma la realtà è ben diversa da quella che si vede su Instagram. "Dov'è Fedez?", ha scritto una fan, notando l'assenza del rapper negli ultimi scatti di famiglia con i figli Leone e Vittoria. Non è tardata ad arrivare la risposta dell'influencer...

Chiara Ferragni e Fedez ancora insieme: nessuna crisi

Chiara Ferragni ha messo a tacere tutte le malelingue: "Raga, è qui con noi! Sta facendo time off al telefono". Fedez ha scelto di prendersi una pausa dai social network ma non dalla sua famiglia: è infatti a Ibiza con la moglie e i suoi bambini. La relazione, in barba agli haters, procede dunque a gonfie vele.