Chiara Ferragni e Fedez: così hanno festeggiato il 5 anniversario di nozze

Sono passati cinque anni dal matrimonio dei Ferragnez, celebrato dopo la nascita del primogenito Leone. Per l'anniversario la coppia ha deciso di condividere delle dediche d'amore sui social network e poi di concedersi una fuga romantica. "1 settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco", ha scritto Chiara Ferragni pubblicando qualche foto delle nozze, facendo seguire la dedica dal simbolo dell'infinito. "7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me", ha commentato invece Fedez. Entrambi hanno fatto riferimento alla crisi recente, che sembra superata.