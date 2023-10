Fedez in ospedale, il cognato posta il cane Paloma. I fan: "Dateci notizie"

Fedez è ancora ricoverato in ospedale, nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Accanto al cantante c'è la moglie Chiara Ferragni che, dopo aver abbandonato la Fashion Week di Parigi per rientrare in Italia, ha annullato tutti i suoi impegni. Nelle ultime ore Riccardo Nicoletti , il marito di Francesca Ferragni e dunque cognato dei Ferragnez, ha mostrato alcune storie su Instagram in cui si prende cura di Paloma, il cane che il rapper e l'imprenditrice digitale hanno da poco accolto in famiglia insieme ai figli Leone e Vittoria.

Il marito di Francesca Ferragni si prende cura del cane Paloma

Riccardo Nicoletti, di professione musicista e manager, sta aiutando in questo periodo delicato Fedez e Chiara Ferragni prendendosi cura di Paloma. Un aiuto prezioso, che è stato molto apprezzato dai fan dei Ferragnez. "Bravo Ricky, almeno Chiara e Federico sanno che la loro Paloma è al sicuro con te. Ed ora speriamo che tutto si risolva prestissimo, forza!", ha scritto una follower. "Sei un cognato d'oro", ha evidenziato qualcun altro. Molti però vogliono sapere di più sulle condizioni di salute di Fedez: al momento sono infatti poche le informazioni a riguardo.

Come sta oggi Fedez: il cantante è ancora ricoverato in ospedale

Stando a quanto rivelato dall'Ansa, Fedez sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, complice la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria. Federico Lucia, che il prossimo 15 ottobre compirà 34 anni, è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni.