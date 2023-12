Chiara Ferragni, l'effetto Balocco fa male: quanti follower ha perso

Chiara Ferragni perde follower dopo il caso Balocco

Oltre a perdere follower, in questi giorni Chiara Ferragni è stata sommersa anche di critiche negative e risposte furiose da parte degli utenti. Per questo motivo la 36enne non sta condividendo più post e ha deciso di limitare i commenti. Tra le risposte più feroci degli utenti: "Pensati truffatrice", "Ti stimavo come persona, ora non più. Gesto infame e vigliacco, lucrare su delle povere anime innocenti e malate", "Tra quanto il post vittimistico per distogliere l'attenzione?". Nel mirino pure le altre aziende che collaborano con Chiara Ferragni. Un noto marchio di prodotti per capelli è finito nel mirino per averla scelta come testimonial: "Non comprerò mai più i vostri prodotti".

Caso Chiara Ferragni-Balocco: cosa è successo

Le società di Chiara Ferragni sono state multate per pratica commerciale scorretta dall'Antitrust, che ha messo alla berlina l'attività che l'imprenditrice ha svolto a Natale 2022 con l'azienda dolciaria piemontese Balocco. L'accusa è di aver comunicato in modo poco trasparente le modalità della collaborazione tra Ferragni e Balocco: stando a quanto si legge nel documento redatto dall'Authority, "le suddette società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro firmato da Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino", mentre invece la donazione era già stata fatta a monte dalla Balocco a maggio dello stesso anno. Ferragni, tramite le sue società, ha incassato dall'attività oltre 1 milione di euro, che ora, data la decisione imposta dall'Antitrust, dovrà restituire sotto forma di sanzione.

La versione di Chiara Ferragni sul caso Balocco

Chiara Ferragni si è detta dispiaciuta "che dopo tutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte dell’attività benefica, ci si ostini a vedere il lato negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede. Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno, in questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’Ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo e sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing ora è lì, in ospedale, è quel che più conta". Ha poi aggiunto che impugnerà la decisione nelle sedi opportune.