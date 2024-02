Diletta Leotta si sposa, il gesto di Chiara Ferragni scatena il caos

Diletta Leotta ha annunciato il suo matrimonio con Loris Karius. Un post su Instagram che è stato subito sommerso di like e commenti di congratulazioni. Tra i tanti anche quello di Chiara Ferragni, che conosce bene la conduttrice siciliana. La moglie di Fedez ha lasciato un cuore rosso all'amica scatenando in pochi minuti il caos. Al messaggio della Ferragni hanno replicato diversi utenti, che non dimenticano lo scandalo del pandoro.

Critiche per Chiara Ferragni dopo l'annuncio di Diletta Leotta

"Mi raccomando per il matrimonio un bel panettone", ha scritto ad esempio una follower. "Organizzerei una bella asta di beneficenza per sostenere le spese di matrimonio, che ne dici Chiara?", ha commentato qualcun altro ironicamente. E poi: "Alla torta ci pensi tu?"; "Offri un pandoro per l'occasione?"; "Facciamo la bambola Leotta dando il ricavato in beneficenza?". Commenti che hanno infastidito la Ferragni, che avrebbe cancellato diverse risposte come fatto notare da più di qualche utente: "Metà dei commenti sono spariti".