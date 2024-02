Ferragnez, parlano la sorella di Chiara e la madre di Fedez. Svelato chi è più ricco

Rottura Ferragnez, le parole di Valentina Ferragni

"Tutti quanti ci auguriamo che vada tutto bene. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla". Queste le parole di Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, sulla rottura. Segue invece il silenzio della sorella Valentina Ferragni, che intercettata ad una sfilata a Milano ha dichiarato: "Preferisco non parlare, anche perché non riguarda me, parlerà lei".

Rottura Ferragnez: ecco chi è più ricco

Intanto emergono dettagli anche sul patrimonio della coppia, con il quotidiano Open che ha analizzato la situazione economica del rapper e dell’influencer. A quanto pare la Ferragni con le sue società vanterebbe un patrimonio netto di ben 26 volte superiore a quello di Fedez: circa 39 milioni di euro per l'influencer mentre quello del rapper è di circa 1,5 milioni di euro. Il divario è aumentato negli anni, ma ancora non tiene conto dei recenti scandali legati ai prodotti di Chiara Ferragni.