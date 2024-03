Fedez, dove vive adesso senza Chiara Ferragni: la sua nuova vita

La crisi è pronfonda e confermata dai diretti interessati . Le conseguenze del momento arrivano anche dal cambio di abitazione di Fedez , che non dorme e frequenta più l'attico di CityLife, condiviso fino a poche settimane fa con Chiara Ferragni e i due figli. Il rapper, infatti, ha preso un altro appartamento in cui viveva quando era single.

Fedez, la nuova casa a Milano

La casa di Fedez sarebbe un attico, in una zona di Milano diversa rispetto a CityLife, preso in affitto per soli tre mesi. Un tempo breve che non dovrebbe essere indicativo del periodo turbolento della coppia. Il rapper però ha inziato a cambiare vita. Inoltre, è stato paparazzato sotto al nuovo palazzo insieme all'assistente Eleonora Sesana, che l'aveva accompagnato nel recente viaggio a Miami, prima di San Valentino.