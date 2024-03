Chiara Ferragni lascia l'Italia con i figli. E Fedez cerca un letto

In occasione delle vacanze pasquali, Chiara Ferragni ha deciso di lasciare l’Italia con i suoi figli. Direzione? Dubai , una meta che l'imprenditrice digitale e i piccoli Leone e Vittoria conoscono molto bene. Qui i Ferragnez hanno trascorso più di una vacanza. L'influencer è alla ricerca di un po' di pace dopo lo scandalo pandoro e la separazione da Fedez. Ma questo viaggio è anche occasione per proteggere i bambini dal clamore mediatico che si è sollevato nell'ultimo periodo e che sta mettendo a rischio la loro serenità.

Fedez cerca un letto per la sua nuova casa

La rottura dei Ferragnez non è stata ancora ufficializzata dai diretti interessati ma con una serie di storie Instagram il rapper ha lasciato segnali inequivocabili. Fedez ha infatti mostrato l'appartamento Airbnb in cui ha vissuto in queste settimane dopo aver lasciato l'attico di CityLife che condivideva con l'ormai ex moglie. Poi ha chiesto consiglio ai follower per un nuovo letto per Leone e Vittoria da collocare nella sua nuova casa.