Chiara Ferragni a Roma con un altro uomo: "Praticamente mio marito"

Weekend a Roma per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha scelto la Capitale per festeggiare la Festa della mamma insieme ai figli Leone e Vittoria e agli amici di sempre. Tra questi anche Angelo Tropea, presente nella vita dell'influencer in ogni momento e soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà. Tra foto ricordo, coccole e pizze fatte in casa, Chiara non si è lasciata sfuggire una frecciatina nei confronti dell'ex marito Fedez, con il quale i rapporti restano tesi.

Chiara Ferragni a Roma: la frecciata all'ex marito Fedez Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha condiviso sui social network diversi scatti che la ritraggono serena e spensierata insieme ad Angelo Tropea. "Praticamente mio marito", ha scritto la 37enne lanciando così una frecciatina a Fedez che invece l'ha mollata dopo lo scandalo del pandoro. Ma nessun nuovo amore per la Ferry: Angelo è solo il suo migliore amico. Per ora Chiara non sembra propensa a vivere un'altra relazione sentimentale.

Chi è Angelo Tropea, il migliore amico di Chiara Ferragni Angelo Tropea è il migliore amico di Chiara Ferragni nonché un suo ex collaboratore. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand. Poi ha deciso di prendere una strada differente, restando però sempre vicino a Chiara. Oggi Tropea è il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International.

