Fedez e la modella francese: "Che liberazione". Arriva la risposta di Chiara Ferragni

Il video di Fedez che al GP di Monaco cammina mano nella mano con Garance Authié, modella francese ventenne, ha fatto il giro del web. Pare che la relazione tra i due sia sbocciata lo scorso marzo, poche settimane dopo la rottura del cantante con la moglie Chiara Ferragni. Proprio quest'ultima non si è persa il gossip del momento e ha reagito con classe ed eleganza. Come? Divertendosi con gli amici di sempre a Madrid - dove ha avuto modo di riabbracciare anche Alice Campello e Morata - e ringraziando tutti sui social network per il supporto che sta ricevendo in questo periodo. Non solo: a chi le scriveva: "Visti gli ultimi sviluppi "good riddance" (cioè che liberazione, ndr) Chiara Ferragni ha risposto con un cuore.

Come ha reagito Chiara Ferragni al video di Fedez con la modella francese Garance Authié "Fine settimana a Madrid=sempre un'ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco! Grazie a tutti i miei fan spagnoli che ho trovato in questi giorni, mi avete dato tanto amore e grazie Madrid per i bellissimi ricordi", ha scritto Chiara Ferragni su Instagram a poche ore dalla notizia della frequentazione di Fedez con Garance Authié. L'imprenditrice digitale ha accompagnato la didascalia con una serie di foto del suo weekend spagnolo. Stando a quanto spifferato da un'amica, Chiara si sente rinata dopo la separazione dal cantante. A quanto pare il matrimonio era in crisi da tempo e oggi la Ferry è tornata a sorridere anche se per ora, al contrario di Federico Lucia, non ci sono nuovi amori all'orizzonte.

Fedez e Garance Authié insieme: i follower che sostengono Chiara Ferragni Dopo le immagini di Fedez con la modella francese, molti follower si sono schierati dalla parte di Chiara Ferragni. "Fedez è il classico uomo medio che da sposato non aveva voglia di fare un ca**o e ora crede di avere 20 anni…Dai Chiara!", ha scritto una fan dell'influencer mentre qualcun altro ha commentato: "A me lei sembra coerente anche dopo la separazione frequenta le stesse persone di prima e non finge di essere felice con dei sconosciuti per fare vedere il suo stile di vita".

© RIPRODUZIONE RISERVATA