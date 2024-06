Chiara Ferragni e Tony Effe stanno insieme? Il gossip impazza, tutti gli indizi

Chiara Ferragni ancora al centro del gossip. Da qualche giorno si parla di una presunta liaison con Tony Effe, ex componente della Dark Polo Gang e oggi uno dei cantanti più seguiti e amati, in grado di sfornare un tormentone dietro l'altro. Tutto è iniziato quando l'ex moglie di Fedez ha condiviso su Instagram un selfie con una felpa a righe verdi. Lo stesso modello sfoggiato qualche giorno prima da Tony. Senza contare che nella foto la Ferragni mostra anche delle scarpe e una borsa di Miu Miu, il brand citato da Effe nell'omonima canzone che ha scalato le classifiche musicali. Solo un caso? Non proprio perché poi sono arrivati numerosi like di Chiara a diversi scatti del 33enne e pure una bella frecciatina da parte di Taylor Mega...

Chiara Ferragni e Tony Effe: la frecciatina di Taylor Mega Taylor Mega ha pubblicato sul web una stoccata che sembra proprio indirizzata a Chiara Ferragni. "Sentiti ridicola", ha scritto l'ex opinionista di Barbara D'Urso, che sembra parafrasare il famoso slogan di Chiara a Sanremo: "Sentiti libera". Per molti un chiaro riferimento al presunto flirt tra la Ferragni e Tony Effe. Quest'ultimo è stato fidanzato con Taylor svariati anni: una storia molto intensa e tormentata, con vari tira e molla, ma molto importante per entrambi. E forse non ancora conclusa del tutto visto che la Mega è apparsa piuttosto infastidita da questa vicinanza tra Tony e l'imprenditrice digitale...

Chiara Ferragni fidanzata con Tony Effe dopo Fedez? Ad incuriosire pure l'ultima rivelazione di Tony Effe: l'artista ha ammesso in un'intervista di aver rifiutato una collaborazione con Fedez. C'entra forse il rapporto con Chiara Ferragni? "Sono solo amici", ha assicurato l'esperta di gossip Deianira Marzano che ha sentito più volte l'influencer di Cremona dopo la fine del suo matrimonio. Ma chissà che questa presunta amicizia non porti in futuro a qualcosa di più...

