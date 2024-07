Fedez, nuova canzone dall'ospedale: forse una dedica a Chiara Ferragni

MILANO - Ansia e paura per Fedez, che ha preoccupato i suoi followers sui social postando una sua foto all'ospedale. Situazione fortunatamente sotto controllo per il cantante, che dal suo 'letto di dolore' oltre ad aggiornare via social i fans sulle sue condizioni e i motivi del nuovo ricovero, pubblica anche lo stralcio del testo di una nuova canzone, che sembra non lasciare spazio a interpretazioni sotto il profilo dell'ispirazione e del suo destinatario.