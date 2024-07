Fedez in ospedale, come sta? "Situazione delicata". La scelta di Chiara Ferragni

Come sta Fedez e perché è di nuovo in ospedale

In una story pubblicata su Instagram Fedez ha voluto fare chiarezza sul suo stato di salute. Perché sta "leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così". Federico Lucia ha precisato che il ricovero è dovuto all’ennesima "emorragia interna dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere ed emorragie interne". Ma "fortunatamente rispetto alle volte precedenti il sanguinamento è stato minore. Grazie per i messaggi che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista, spero mi dimettano oggi". Non è chiaro quando Fedez potrà tornare al lavoro: "Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti, spero di si perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero gasatissimo. Speriamo almeno questo dai".

Fedez in ospedale: la reazione di Chiara Ferragni

Dopo l'annuncio di Fedez in ospedale, Chiara Ferragni ha preso una decisione importante: è sparita dai social network. Sempre molto attiva (nonostante i guai giudiziari), si è presa un break non appena ha appreso la notizia dell'ex marito. Molto probabilmente un modo per supportare il cantante anche a distanza: Fedez resta il padre di Leone e Vittoria, i figli della Ferry. Chiara è sempre stata accanto a Federico Lucia nei momenti più difficili e quando era stato ricoverato lo scorso ottobre a causa di un'ulcera è letteralmente scappata dalla Paris Fashion Week per stare con lui e con la famiglia.