Chiara Ferragni insieme a Silvio Campara, foto e dettagli: "Lui era con la moglie"

Novità nella vita privata di Chiara Ferragni. Dopo la separazione da Fedez, dallo scorso giugno, l'influencer avrebbe iniziato a frequentare l'imprenditore Silvio Campara. A lanciare lo scoop Dagospia mentre ora sono arrivate le prime foto dei due grazie al settimanale Chi. Stando al servizio della rivista, Chiara e Silvio si sarebbero incontrati a Forte dei Marmi grazie al migliore amico di lei, Angelo Tropea. In quell'occasione sarebbe stata presente anche la moglie di Campara, Giulia, dalla quale l'imprenditore ha avuto due figli. Sono quelli i giorni in cui alla Ferragni viene accreditata una storia con Andrea Bisciotti, ma quella indiscrezione in realtà porta fuori strada perché dopo poco si vocifera di una crisi tra Campara e la moglie.

Chiara Ferragni insieme a Silvio Campara La redazione di Chi parla inoltre di una foto di Silvio Campara sul cellulare di Chiara Ferragni. In alcune foto successive realizzate a Capri i paparazzi sono riusciti ad immortalare in una sequenza di scatti l'ex moglie di Fedez che, durante un pranzo, mostra la foto di un uomo sul proprio telefono e fa uno sguardo di tenerezza, come se l'uomo in questione le mancasse. Dal servizio emerge che l'uomo nella foto (oscurata per privacy) è proprio Campara. Per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati.

Chi è Silvio Campara Classe 1979, Silvio Campara è nato a Lugagnano di Sona in una famiglia di artigiani edili. Ex modello, si è laureato in Economia alla Bocconi, per poi lavorare prima come commesso da Alexander McQueen e successivamente come commerciale di Giorgio Armani. Nel 2013 ha iniziato la scalata nell’azienda Golden Goose, fondata dalla coppia di designer veneziani Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo e venduta nel 2020 alla società di private equity Permira, toccando l’apice dopo soli cinque anni, con l’attuale nomina a ceo. Campara ha portato il brand da 266 milioni di fatturato nel 2020 ai 587 del 2023. Tra i prossimi obiettivi la quotazione in Borsa e il traguardo del miliardo entro il 2029.

