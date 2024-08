Chiara Ferragni e Fedez, retroscena sulla separazione: "Cosa è successo a Capri"

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez non è avvenuta come un fulmine a ciel sereno come molti pensano. La coppia ha vissuto per mesi una profonda crisi prima della rottura ufficiale. E a quanto pare il pandoro gate è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Federico a prendere le distanze dalla moglie. A provarlo l'ultima testimonianza sui Ferragnez, che arriva direttamente da Capri, dove l'influencer e il cantante hanno trascorso qualche giorno di vacanza un anno fa.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez

In un'intervista a Mow Mag Gianluigi Lembo, il proprietario di Anema e Core di Capri, uno dei locali più frequentati dai Vip, ha fatto una importante rivelazione su Chiara Ferragni e Fedez: "Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che Chiara e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto". Dunque, un rapporto che non funzionava più da tempo nonostante le tante immagini d'amore condivise sui social.