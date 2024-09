Chiara Ferragni e il nuovo tatuaggio sulla schiena: c'entra Fedez

Nuovo tatuaggio per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale e influencer ha mostrato ai follower la scritta sulla schiena dal significato molto importante e che riguarda anche l'ormai ex marito Fedez . La Ferragni ha inciso sulla pelle le date di nascita dei figli avuti dal rapper, Leone e Vittoria . Il primo è venuto al mondo il 19 marzo 2018 mentre la secondogenita è arrivata il 23 marzo 2021. Il cantante resterà sempre parte della vita di Chiara, nonostante la dolorosa separazione avvenuta mesi fa.

Le ultime novità su Chiara Ferragni

Dopo aver trascorso l'estate in giro per l'Europa con parenti e amici Chiara Ferragni è rientrata a Milano. Al momento non ci sono sviluppi sulla complicata love story con Silvio Campara, conosciuto in vacanza a Forte dei Marmi. Aggiornamenti arrivano invece sul suo lavoro: Chiara ha deciso di inserire sul sito della sua azienda la sezione 'Attività benefiche'. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la 37enne l'hanno portato ad un’analisi più attenta e ad una nuova linea di comunicazione e gestione.