Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, "famiglia di lui contraria" ma la storia continua

Chiara Ferragni ha un nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera. La coppia non è ancora uscita ufficialmente allo scoperto sui social ma non fa nulla per nascondersi e si mostra unita e affiatata davanti ai paparazzi. Baci, abbracci, passeggiate mano nella mano. Tra i due la complicità e l'intesa è più che evidente. La famiglia di lui, però, non sarebbe favorevole a questa liaison. Stando a quanto riporta il giornalista Gabriele Parpiglia, la famiglia Tronchetti Provera " non ha amato questa scelta, questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti".

La famiglia Tronchetti Provera non approverebbe la relazione con Chiara Ferragni

Nonostante questo c'è chi invece prospetta l'uscita pubblica dei due il 12 novembre in occasione dell'evento della presentazione del Calendario Pirelli 2025. "Ma se dovesse saltare anche per scelta di una famiglia troppo esposta che ha fatto del rigore un marchio di fabbrica, per Chiara sarebbe un altro duro colpo", fa sapere sempre Parpiglia. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Intanto il settimanale Oggi, che ha pubblicato nuove foto della coppia, ha raccolto la testimonianza di un'amica della Ferry. "Giovanni è un uomo così gentile, presente, una bella persona. Sono felice". E poi: "Era nel mio destino", questo Chiara Ferragni direbbe di Giovanni, un uomo riservato e schivo che ha saputo conquistarla con la sua gentilezza.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Classe 1983, Giovanni Tronchetti Provera è un manager di successo del gruppo Pirelli. Figlio di Marco Tronchetti Provera, ex presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia fondatrice dell’azienda. Laureato in Business Management alla London Englush School, lavora nell'azienda di famiglia dal 2009, dove ha ricoperto svariati ruoli. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente Sustainability, New Mobility and Motorsport, ma è anche Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A, amministratore delegato in Camfin S.p.A, in Camfin Alternative Assets S.r.l e in Longmarch Holding S.r.l. Giovanni si è separato nel 2023 da Nicole Moellhausen, che l'ha reso padre di tre figli.