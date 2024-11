Chiara Ferragni si divide tra il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e Alice Campello

Il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere. Dopo la fine del matrimonio con Fedez e la breve liaison con Silvio Campara, l'imprenditrice digitale ha ritrovato il sorriso con Giovanni Tronchetti Provera, figlio del più noto Marco. I due si frequentano dallo scorso agosto e sebbene non abbiano ancora ufficializzato la relazione non fanno nulla per nascondersi. E così il settimanale Chi li ha paparazzati a St.Moritz, dove la nuova coppia è fuggita per ritagliarsi qualche momento di intimità. Chiara e Giovanni sono stati fotografati nella casa di lui, tra baci e abbracci. Il feeling è forte, la Ferragni appare finalmente spensierata, come non si vedeva da tempo anche per via delle vicende giudiziarie legate al pandoro gate. Dato che i ristoranti della zona sono chiusi in attesa della stagione sciistica, Chiara e Tronchetti Provera si sono preparati un pranzo casalingo: pollo fritto e patatine.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera Classe 1983, Giovanni Tronchetti Provera è un manager di successo del gruppo Pirelli. Figlio di Marco Tronchetti Provera, ex presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia fondatrice dell’azienda. Laureato in Business Management alla London Englush School, lavora nell'azienda di famiglia dal 2009, dove ha ricoperto svariati ruoli. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente Sustainability, New Mobility and Motorsport, ma è anche Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A, amministratore delegato in Camfin S.p.A, in Camfin Alternative Assets S.r.l e in Longmarch Holding S.r.l. Giovanni si è separato nel 2023 da Nicole Moellhausen, che l'ha reso padre di tre figli. Tronchetti Provera e Chia Ferragni si conoscono da tempo visto che i figli frequentano la stessa scuola ma solo la scorsa estate hanno approfondito il loro rapporto.

Chiara Ferragni esce con Alice Campello In questo periodo di rinascita Chiara Ferragni può contare anche su un'amica preziosa: Alice Campello. Legate da tempo, le due sono tornate a vedersi con maggiore frequenza ora che l'ex moglie di Alvaro Morata è tornata a vivere a Milano. Sempre i paparazzi di Chi hanno beccato le due durante una cena al Beefbar, in Corso Venezia, locale dove si gusta carne di prima qualità. Per l'occasione la Ferry ha scelto una giacca di camoscio tabacco, un golfino panna con le trecce, micro shorts di lana a stampa pied-de-poule. Alice Campello ha invece optato per un mini dress grigio abbinato a un maxi cappotto nero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA