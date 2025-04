"Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati, madre e amici di lui festeggiano"

Nuova battuta d'arresto nella vita privata di Chiara Ferragni . Pare sia giunta al capolinea la love story con Giovanni Tronchetti Provera, sbocciata qualche mese fa. L'indiscrezione arriva da MowMag: "I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero… Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla", ha scritto la giornalista Grazia Sambruna. Fino a poco tempo fa l'ex moglie di Fedez e il rampollo Pirelli sembravano più innamorati che mai: erano stati paparazzati in atteggiamenti complici e affettuosi. Ma adesso le cose sarebbero cambiate: dopo mesi di frequentazione e un amore vissuto il più possibile lontano dai riflettori – soprattutto per volere del manager e della sua famiglia, che non ha mai amato l’attenzione mediatica – la loro storia sarebbe finita. A rendere ancora più interessante lo scoop sarebbero le reazioni degli amici di Tronchetti Provera, che avrebbero comunicato la notizia "in toni gioiosi, festanti: una liberazione". L'altro esperto di gossip, Ivan Rota, ha confermato: "A Milano gira sui cellulari un sintetico messaggio mandato da amiche esultanti di Giovanni Tronchetti Provera che non amano Chiara Ferragni". E che cosa dice? "Eccolo: “Gió e la Ferragni hanno titigato e si sono lasciati”. In effetti i due erano attesi ad alcuni eventi del Salone del Mobile. Sarà davvero finita o si tratta di un litigio passeggero? Il problema, lo sappiamo, avrebbe un nome ben preciso, quello della madre di Giovanni: Cecilia Pirelli".

Il ruolo della madre di Giovanni Tronchetti Provera

A quanto pare la madre di Giovanni Tronchetti Provera non avrebbe mai sopportato Chiara Ferragni. "Nonostante Chiara frequenti suo figlio ormai da oltre sei mesi, lei non l’ha ancora accettata fino in fondo - ha continuato Rota - Non sono servite le parole di Afef Jnifen, l’ex moglie di Marco Tronchetti Provera (padre di Giovanni, ndr) e ancora molto influente in famiglia, che ha provato a spezzare una lancia a favore dell’influencer cercando di stemperare la tensione con la sua futura nuova suocera. E non sono serviti i tentativi dello stesso Giovanni che, prima delle vacanze di Natale, aveva promesso alla compagna che avrebbe risolto la situazione. Evidentemente così non è stato". Una versione simile a quella fornita dalla Sambruna: "Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall'inizio come una sorta di piaga d'Egitto. Anche perché l'infliuencer, rinviata a giudizio, a settembre dovrà presentarsi in tribunale per rispondere dell'accusa di truffa aggravata, mentre le sue aziende crollano a picco. Non certo il tipo di immagine che la famiglia Tronchetti Provera vuole veder accostata al proprio nome, questione di blasone".

Fedez a cena con la cantante Clara

Mentre Chiara Ferragni è forse alle prese con una nuova rottura sentimentale, l'ex marito Fedez è stato paparazzato a cena con Clara, la Crazy J di Mare Fuori che negli ultimi anni ha deciso di affermarsi come cantante. Nessun atteggiamento equivoco tra i due, nessun bacio o slancio di passione ma solo confidenze e sorrisi: molto probabilmente il rapper ha proposto alla collega più giovane un feautiring in vista della prossima estate.