Diletta Leotta a Verissimo: "La gravidanza uno shock, quando Karius ha saputo..."

Diletta: "Gravidanza inaspettata"

Sulla gravidanza: "Questa fase qua è una nuova energia. Mi sento che ho voglia di fare tantissime cose, ho nuove energie, nuove voglie. Sarà che già mi sto abituando, che già il corpo è pronto per diventare mamma e so che ci saranno sacrifici da fare, ma mi voglio godere passo dopo passo. Per il momento va benissimo. Quando l'abbiamo scoperto? La gravidanza è arrivata dopo pochi mesi ed è stato uno choc. Non era preventivato però allo stesso tempo mi sono detta: “Chi è che fa le cose secondo i piani? E’ inutile pensare di avere delle regole anche in questo, in questo non ci sono regole". E penso che sia il dono più bello che mi poteva capitare. Era la Vigilia di Natale. Mi ricordo che ero a casa mia a Catania e pensavo “vabbè faccio un test“. Ero con lui in diretta, e quando ho guardato il risultato non riuscivo a parlare. Lui mi diceva “Whats wrong?” (“Cosa c’è che non va?”, ndr.) e io non riuscivo a parlare neanche in italiano, figuriamoci in inglese. Ho detto “due lineette significa sì” quindi sono andata a guardare le istruzioni e gli ho detto: “I’m pregnant” (“Sono incinta”, ndr.)". Sulla storia con Karius: "Totalmente inaspettato, non era assolutamente in programma. E’ stato tutto molto veloce ma naturale. Io sono felicissima. Chiaramente quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine. Eravamo all’estero. Ci siamo trovati ad una cena, io ho visto lui che entrava in questo posto, ero con le mie amiche e ho detto: “Ragazze, lui è l’uomo della mia vita, guardatelo“. Tutte si sono girate per guardarlo e hanno detto “bellissimo“.

Diletta svela il nome pensato per la figlia

Poi infine sulla figlia: "Nascerà a Milano, io lavoro qui, il mio medico è qui. E’ bello farsi seguire dalla stessa persona. La roba assurda è che dovrebbe nascere il giorno del mio compleanno. Ci sarà un’altra Dilettina. Ho la fortuna di avere una famiglia bellissima, le mie sorelle sono uniche. E sono contenta che Loris fosse lì quando abbiamo annunciato il sesso perché ha visto quanto amore c’è nella mia famiglia. Sul nome sono un po’ indecisa. Volevo chiamarla Ofelia come mia madre ma lei mi ha detto “Ofelia? No, non mi piace per niente per una bambina, è pesantissimo! Trova un altro nome!“. Penserò ad altri nomi. Lui punta più sul nome estero, io italiano. Sposarci? Secondo i miei piani siciliani, la tradizione vorrebbe che prima ci si sposasse. Quindi sì, vorrei sposarmi".