Can Yaman tra nuova fidanzata e Diletta Leotta, lo sfogo: "Avete rovinato tutto"

Can Yaman su tutte le furie. L'attore turco non ha apprezzato gli ultimi gossip sulla sua vita privata, quelli che insinuavano la presenza di una nuova fidanzata, un'interior designer e influencer di nome Giorgia Colombo . Un'altra presunta fidanzata italiana dopo Diletta Leotta, alla quale Yaman è stato legato qualche tempo fa. Su Instagram Can ha smentito tutto e si è scagliato contro chi ha rovinato la sua relazione con la conduttrice siciliana.

Can Yaman parla della presunta nuova fidanzata e di Diletta Leotta

“Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate, ma non è vero. Mai stato. Quando ne avevo una vera, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta” - ha scritto Can Yaman su Instagram tirando in ballo il suo chiacchieratissimo legame con Diletta Leotta - “Ora che ho fatto fatica per allontanarmi dal mondo del gossip, create fidanzate non vere e volete far credere che lo siano. Vi assicuro che se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c’entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”.

Can Yaman, Giorgia Colombo non è la sua nuova fidanzata

Anche Giorgia Colombo ha smentito il presunto flirt con Can Yaman sui social network. "Bello scoprirlo insieme a voi", ha scritto ironicamente. Il 34enne non ha più avuto rapporti d'amore ufficiali dopo la fine della storia con Diletta Leotta. Quest'ultima, al contrario, è oggi felice accanto al portiere Loris Karius, dal quale aspetta una bambina che nascerà ad agosto.