Diletta Leotta, confessione da brividi: "Sono stata molestata"

Confessione inedita di Diletta Leotta. La conduttrice, in attesa di una figlia dal compagno Loris Karius , ha rivelato per la prima volta di essere stata vittima di molestie durante l'adolescenza. In un'intervista rilasciata a Grazia ha ammesso: "A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente”.

Diletta Leotta è stata molestata dal professore di ginnastica

"Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”, ha affermato Diletta Leotta.

Diletta Leotta parla del primo incontro con Loris Karius

Diletta Leotta ha ricordato il primo incontro con Loris Karius, avvenuto lo scorso autunno: "Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Quando è entrato lui ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: “Guardate, è entrato l’uomo della mia vita”. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: “Oddio ragazze ha scelto me”. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: “Dai, andiamo a conoscerlo”. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati".

Diletta Leotta e il nome della figlia

Sul nome della figlia Diletta Leotta ha fatto sapere: "Ancora non abbiamo deciso...C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia (nome della madre della conduttrice, ndr), Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta".