Diletta Leotta incinta: quando partorisce? "80% completato"

Ultimi mesi di gravidanza per Diletta Leotta . La presentatrice siciliana ha postato su Instagram alcuni scatti con il pancione, dove è più bella e sexy che mai, fasciata solo da un top chiaro che contiene a fatica le forme generose. "Work in progress... 80% completed", ha scritto Diletta, che ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi. Tra i tanti non sono mancati i cuori da parte di persone del mondo dello spettacolo come l'ex Velina di Striscia la notizia, nonché moglie di Bobo Vieri, Costanza Caracciolo , e il cantante Fausto Leali.

Quando partorisce Diletta Leotta

Il parto di Diletta Leotta è previsto ad agosto. "Il termine è il 16 agosto, il giorno del mio compleanno, e mia figlia nascerà a Milano. Quando ho scoperto di essere incinta è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Ora sto bene, sento una nuova energia, che non ho mai avvertito prima", ha raccontato nell'intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo. Diletta è legata a Loris Karius solo dallo scorso autunno: galeotta è stata una cena a Parigi, dove la Leotta si trovava con alcune amiche tra cui Barbara Berlusconi.

Il matrimonio di Diletta Leotta

In attesa della figlia che nascerà praticamente tra un mese - e che probabilmente si chiamerà Ofelia, Rose o Belle - Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Karius. "Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo", hanno spifferato alcuni amici della coppia al settimanale Di Più. E in questi giorni la Leotta ha sfoggiato un prezioso anello all'anulare sinistro, segno di una importante promessa d'amore...Molto probabilmente il sì verrà pronunciato il prossimo anno.

La relazione a distanza con Karius

Per il momento la coppia continuerà a mantenere una relazione a distanza: Diletta a Milano, Karius nel Regno Unito. Intervistata da Grazia Diletta Leotta ha spiegato come riuscirà a portare avanti questa storia d’amore con Loris Karius dopo la nascita della bambina: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”.