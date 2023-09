Karius e il primo incontro con Diletta Leotta: "Così ci siamo innamorati"

Karius, il primo incontro con Diletta Leotta

"Quella sera a Parigi ho capito di avere di fronte una persona speciale. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. È bello che abbia pensato subito ai bambini. Il primo incontro è stato naturale, siamo capitati casualmente nello stesso locale. Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo", ha affermato il portiere.

"Diletta è sempre positiva"

Poi su cosa gli piace di Diletta: "È sempre positiva, sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene". Infine sul nome della figlia Aria: "Non abbiamo pensato a particolari significati. Aria piaceva a entrambi, si abbinava bene al mio cognome", ha concluso.