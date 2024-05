Diletta Leotta: "Mi hanno detto: 'Sei qui solo per le tette'. E io ho reagito così"

Diletta Leotta ha sofferto e continua a soffrire per i commenti sessisti. "Mi fanno male - ha ammesso in un'intervista al settimanale F - soprattutto perché la maggior parte di questi giudizi arriva dalle donne. Un classico è: "Non puoi andare allo stadio vestita così". Ma il peggiore rimane: "Sei qui solo per le tette". Me lo disse una collega". La conduttrice ha ricordato: "Avevo venti anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una cosa del genere".