Diletta Leotta e i sex toys: "Fanno parte della beauty routine"

L'uso dei sex toys non è più un tabù per Diletta Leotta, che ha affrontato l'argomento nella nuova puntata del suo podcast Mamma Dilettante insieme a Clio Zammatteo, nota anche col nome di Clio Make Up. "Dei sex toys sul blog ne parliamo. Io sono la prima a dire ‘compratelo’ perché aiuta soltanto. - ha detto Clio - Ci sono anche alcuni costosi. Non stiamo parlando di chissà che cosa".