Melissa Satta si confida con Diletta Leotta: "Spavento gli uomini"

Melissa Satta si è raccontata a Mamma Dilettante, il podcast di successo di Diletta Leotta. L'ex Velina di Striscia la notizia, si è definita una mamma single anche se in questo periodo sta frequentando il rampollo Carlo Beretta, come provano i baci e abbracci pubblicati sul settimanale Chi. Ma forse i tempi non sono ancora maturi per uscire allo scoperto e, in virtù anche delle critiche ricevute ai tempi della love story con Matteo Berrettini, la Satta preferisce per il momento vivere questa nuova relazione nel massimo riserbo.