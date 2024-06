Diletta Leotta, Marchisio guarisce e vola a sorpresa al matrimonio

Diletta Leotta si sposa oggi con Loris Karius . L'attesissimo matrimonio andrà in scena in Sicilia, a Vulcano. Sono tantissimi gli amici, del mondo del calcio e non, che hanno raggiunto la coppa sull'isola in anticipo perché i festeggiamenti sono partiti ieri per il compleanno del portiere (ha spento 31 candeline a mezzanotte).

Marchisio vola in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta

Tra gli invitati c'era anche Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juve e della Nazionale non si perderà il giorno del sì tra Diletta Leotta e Loris Karius nonostante la febbre. Era a rischio forfait a casa dell'influenza. La moglie di Marchisio, infatti, era partita da sola, in compagnia di Elena Barolo. Il malanno però è passato rapidamente. Marchisio si è ripreso e quindi è voltato in Sicilia per raggiungere la compagna, per non mancare il matrimonio tra la conduttrice televisiva e Loris Karius.