Michelle Hunziker "distrutta" al matrimonio di Diletta Leotta: cosa è successo

Quello di Diletta Leotta e Loris Karius è stato un matrimonio indimenticabile per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera ha praticamente pianto dall'inizio alla fine, come raccontato dalla figlia Aurora Ramazzotti (con tanto di video) sui social. Occhi rossi e fazzoletto, l'ex moglie di Tomaso Trussardi non ha retto all'emozione. "La Hunziker in lacrime dal primo all'ultimo secondo. Diletta Leotta, me l'hai distrutta", ha fatto sapere Auri.

Michelle Hunziker e il messaggio a Diletta Leotta per il suo matrimonio Dopo le nozze - alle quali hanno preso parte ben 160 invitati, tra cui molti volti noti - Michelle Hunziker ha voluto condividere su Instagram un dolce messaggio per Diletta Leotta e Loris Karius: "Siete spettacolari e ci avete regalato una bellissima energia di amore nella quale siamo stati immersi tutti in questi giorni...vi voglio bene". Per il sì di Diletta e Karius tutti gli ospiti sono volati in Sicilia, sull'isola di Vulcano, dove la Leotta sognava di sposarsi fin da bambina.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius Le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, insieme da un paio d'anni, si sono svolte nel lussuosissimo Therasia Resort. Le foto condivise sul web da Diletta sono state accompagnate dalla frase: "All I ever wanted", ovvero "Quello che ho sempre voluto", scritta comparsa anche sullo strascico del suo vestito bianco. Nel carosello di immagini i neo sposi tengono in braccio la figlia Aria nata nell'estate 2023.

