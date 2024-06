Diletta Leotta e il viaggio di nozze con Karius: problemi in piscina

Diletta Leotta e Loris Karius sono in viaggio di nozze. Dopo il romantico matrimonio in Sicilia, alla presenza di numerosi Vip, la coppia è volata a Ibiza (dove Diletta aveva festeggiato qualche settimana fa l'addio al nubilato) insieme alla figlia Aria, che il prossimo agosto compirà un anno. Come sempre Diletta sta deliziando i suoi follower con alcune foto e video. Molti dolcissimi, come quello in cui tiene in braccio la bambina, altri più divertenti, come quello che vede il portiere tedesco alle prese con la piscina.