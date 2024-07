Diletta Leotta, problemi a La Talpa: 4 concorrenti a rischio

Non è ancora cominciata la nuova edizione de La Talpa con Diletta Leotta ma sarebbe già caos. Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio ci sarebbero dei problemi con il cast. Alcuni dei concorrenti dati per certi avrebbero fatto dietrofront all'ultimo, tra questi Nicola Ventola. "Il cast già annunciato potrebbe vedere un rimescolamento a seguito del diefront di 3/4 concorrenti. - si legge sul portale di tv - Uno di questi è Nicola Ventola. L’ex calciatore avrebbe deciso di fare un passo indietro malgrado fosse allettato dall’idea di cimentarsi col reality game di Canale 5". Tutto ciò potrebbe compromettere la messa in onda del reality show, prevista per ottobre.