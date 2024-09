Diletta Leotta e la crisi col marito Loris Karius: una foto svela la verità

Diletta Leotta e Loris Karius sono già in crisi dopo il matrimonio da favola celebrato solo lo scorso giugno? Il gossip è esploso dopo che i due non si sono più mostrati insieme e lui è stato addirittura fotografato in compagnia di Michelle Hunziker. Gossip che hanno infastidito la conduttrice siciliana, che ha deciso di replicare alle malelingue con una foto che mostra tutta la verità.